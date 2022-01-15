В пятницу, 14 января 2022 г. активисты общественной организации «Национальная ассамблея патриотов Украины» провели митинги против Сороса возле Закарпатского областного и Ужгородского городского советов, пишет Рупор.

Митингующие стояли с плакатами «Нет внешнему управлению Украиной!», «Сорос - враг Украины!», «Соросята - предатели Украины!», «Украина без Сороса!», «Сорос - вон из Украины!». Требованием собравшихся было - выгнать из Украины организации и фонды, связанные с Джорджем Соросом.

Участники протеста обвинили ставленников олигарха, так называемых «соросят», во вредительских действиях на территории Украины.

Активисты призвали перенимать опыт тех стран, где Сорос и его организации запрещены.