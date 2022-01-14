также в разделеОбщество
В Карпатах – значительная опасность лавин 6
Глава районной МСЭК вместе с соучастниками брали деньги у раненых на фронте бойцов 10
Разведка: Российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих ВС РФ, чтобы обвинить в этом Украину 18
Командир спецподразделения боевиков получил 8 лет тюрьмы 11
Минцифры о хакерской атаке: Утечки персональных данных не произошло 18
Укроборонпром назначил проверку из-за ситуации с заводом «Искра» 51
В Украине – более 10 тысяч новых случаев COVID-19, но меньше смертей 11
SpaceX запустила украинский спутник в космос 39
В НАПК объяснили, нужно ли декларировать «ковидную» тысячу 88
Украинцев, готовых на акции протеста, стало меньше 34
ГБР задержало экс-нардепа «Блока Петра Порошенко» за мошенничество 187
Получить «Дия.Подпись» стало проще 14
Замначальника отдела ОГП требовал $150 тысяч взятки 26
Апелляционный суд подтвердил приговор чеху, воевавшему за «ДНР» 13
Физлица и мелкий бизнес захватили более 321 га земель Укрзализныци 10
СБУ разоблачила украинцев, создавших сервис для хакеров и обворовавших 50 иностранных компаний на миллион долларов 23
Черногория смягчила правила въезда в страну для иностранных туристов 21
В Украине начинают вести учет антибиотиков 34

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Испания Сергей Погорельцев обратился к президенту «Ла-Лиги» Хавьеру Тебасу Медрано по поводу грубой ошибки, допущенной в разделе официальных трансляторов чемпионата, учитывая отсутствие отображения Крымского полуострова на карте Украины.

Об этом сообщило посольство Украины в Испании.

«Посол Украины поднял вопрос о немедленном внесении корректив в соответствующую карту, а также отметил необходимость соблюдения Ассоциацией Ла-Лига политики непризнания изменения статуса Автономной Республики Крым и г.Севастополь, а также санкционных ограничений в РФ», - подчеркнули в дипведомстве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги