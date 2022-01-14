Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Испания Сергей Погорельцев обратился к президенту «Ла-Лиги» Хавьеру Тебасу Медрано по поводу грубой ошибки, допущенной в разделе официальных трансляторов чемпионата, учитывая отсутствие отображения Крымского полуострова на карте Украины.

Об этом сообщило посольство Украины в Испании.

«Посол Украины поднял вопрос о немедленном внесении корректив в соответствующую карту, а также отметил необходимость соблюдения Ассоциацией Ла-Лига политики непризнания изменения статуса Автономной Республики Крым и г.Севастополь, а также санкционных ограничений в РФ», - подчеркнули в дипведомстве.