При подрыве на неизвестном взрывном устройстве 10 января погибли двое украинских военных из Днипра, сообщила заместитель директора Департамента социальной политики горсовета Юлия Дмитрова.
«В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Это произошло 10.01, г. Днипро потерял двух защитников. Военнослужащие 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады, лейтенант Илья Супрун 23 года и старший солдат Петренко Виталий 51 год, сегодня возвращаются домой», - написала она.
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