На территории «Беловежской пущи» в Гродненской области Беларуси произошла массовая гибель зубров после того, как часть стада провалилась под лед, сообщили в Минприроды страны.

По информации, поступившей в Минприроды из ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща», вблизи деревни Большие Масушины на территории Свислочского района Гродненской области обнаружен 21 зубр, провалившийся под лед. Животные были найдены в акватории пруда на реке Медянка («Новодворское озеро»).

По предварительным данным зубры находились в составе стада численностью не менее 100 особей, часть из которых погибла при преодолении водной преграды по льду. Кроме того, на берегу реки обнаружен погибший сеголеток (зубр возрастом 10-11 месяцев), который был загрызен хищниками (предположительно, волки).

По состоянию на 13 января 2022 г. все погибшие животные были извлечены из-подо льда.