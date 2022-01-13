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Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с киберполицией и американскими и британскими партнерами провели масштабную спецоперацию по ликвидации мощного хакерского сервиса.

Как сообщил пресс-центр СБУ, были разоблачены злоумышленники, которые совершали хакерские атаки на иностранные компании, а также оказывали платные услуги по подмене IP-адресов другим хакерам. По предварительным оценкам, за время деятельности группа заработала более $1 млн.

В отличие от «обычных» VPN-сервисов, которые можно легально купить и пользоваться каждому, услуги злоумышленников имели гораздо более широкий функционал. В частности, разрешали сразу подгружать через платформу компьютерные вирусы, шпионское обеспечение и другие вредоносные программы. То есть это был сугубо «бандитский» сервис, созданный злоумышленниками для злоумышленников и неподконтрольный никакой власти или правоохранительным органам.

В ходе расследования выяснилось, что организовали его граждане Украины, в том числе и находящиеся в розыске иностранных правоохранительных органов. Администрировали работу сервиса с домашних персональных компьютеров, а во избежание ответственности за свою противоправную деятельность – маскировались под разнообразными никнеймами в сети Darknet.

Услуги сервиса были популярны среди членов международных хакерских группировок, которые регулярно:

  • взламывали системы государственных и коммерческих учреждений для сбора конфиденциальной информации;
  • распространяли вирусы-требители, шифрующие имеющуюся на ПК информацию и требующие у пользователя «выкуп» за ключ;
  • проводили DDoS-атаки, чтобы парализовать работу систем и т.д.

Для легализации полученных от такой деятельности средств злоумышленники проводили сложные финансовые операции с использованием ряда онлайн сервисов, в том числе и запрещенных в Украине. На последнем этапе обналичивания их переводили на платежные карты разветвленной сети подставных лиц.

В ходе обысков, проведенных по месту фактического проживания и пребывания злоумышленников и в их автомобилях, обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по 3 статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи)
  • ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт)
  • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём).

Продолжаются следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности всех причастных лиц.

Спецоперацию проводил Кибердепартамент СБУ совместно с Департаментом киберполиции и следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора в рамках международного сотрудничества с компетентными органами США и Великобритании.
ForUm

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