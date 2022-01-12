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В полицию поступило сообщение о краже из храма в селе Колочава Хустского района. Заявитель- священнослужитель сообщил, что неизвестный похитил из помещения храма денежные средства. Вероятного вора он застал с поличным, сообщила пресс-служба полиции Закарпатья.

На место происшествия немедленно выехали полицейские следственно-оперативная группа Межгорного отделения полиции.

Правоохранители установили, что кражу совершил 37-летний житель села Абрикосовка Херсонской области. Уже известно, что злоумышленник смог подобрать ключ. Деньги, которые он спрятал в карманах куртки, полицейские изъяли. Также установлено, что мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение разных видов преступлений.

По факту кражи следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о покушении на воровство, совершенное с проникновением.

Злоумышленник был задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.

Согласно инкриминируемой статье, фигуранту грозит от 3 до 6 лет заключения. Расследование по делу продолжается. Решается вопрос об извещении о подозрении в преступлении и избрании меры пресечения.

Как сообщает zaxid.net, священник увидел в помещении храма вора, похитившего деньги из ящика для сбора пожертвований на лечение больного ребенка. Священник пристыдил вора и остался с ним в храме до приезда полицейских.
ForUm

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