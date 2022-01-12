Фотографии солдат в Алматы (Казахстан) в шлемах миротворцев ООН вызвали у этой международной организации недоумение и вопросы, пишет Радио Свобода.

На снимках, опубликованных Associated Press 8 января, можно увидеть несколько солдат в Алматы в шлемах очень узнаваемого цвета и с надписью «ООН». Снимки, сделанные фотографом Владимиром Третьяковым и опубликованные независимым журналистом Джейком Ханраханом, добавили путаницы по поводу того, что именно происходит в Казахстане.

Представитель миротворческой миссии ООН 10 января подтвердил Радио Азаттик (Казахская служба Радио Свобода – ред.) по электронной почте, что вооруженные люди, замеченные на изображениях, которыми поделилось AP, не были частью миротворческой миссии ООН, заявив: «Мы передали нашу озабоченность постоянному представительству Казахстана».

Пресс-секретарь ООН заявил, что «страны, предоставляющие войска и полицию Организации Объединенных Наций, должны использовать знаки отличия ООН только тогда, когда они выполняют мандатные задания как миротворцы ООН в контексте их развертывания в рамках операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН».

В казахстанских вооруженных силах есть подразделение англоязычных миротворцев, известное как КАЗБАТ, которому разрешено носить голубые шлемы ООН, но только во время парада или во время миротворческой миссии ООН.

Представитель Министерства обороны Казахстана в Алматы 10 января ответил на телефонный запрос.

Он идентифицировал солдат в голубых шлемах как часть батальона КАЗБАТ, связанного с ООН, и признал, что они не были частью какой-либо миссии ООН, а выполняли миссию по охране стратегических объектов, аэропортов и правительственных зданий в Казахстане.

Затем собеседник сообщил: «Возможно, вы видели в интернете, что КАЗБАТ был в Ливане. Это наш миротворческий корпус» и добавил: «Вы также можете найти информацию об индийских миротворческих силах. Половина [членов подразделения] КАЗБАТ сейчас находится в Ливане с [индийскими силами], другая половина здесь [в Казахстане]».

Путаницу вокруг «голубых касок» в Алматы еще больше усилили фото и видео, появившиеся 9 января в белорусских государственных СМИ. На них видно, как белорусские военнослужащие носят на рукавах знаки, которые, как утверждают, являются модифицированными наградами Организации Объединенных Наций.

Беларусь и другие страны возглавляемого Россией военного альянса ОДКБ направили свои контингенты в Казахстан после того, как президент той страны Касим-Жомарт Токаев обратился в блок за помощью в подавлении беспорядков в его стране.

На самом деле этот знак принадлежит белорусской Миротворческой роте и содержит английский эквивалент фразы Миротворческая рота (расположен внизу под эмблемой). Дизайн эмблемы белорусской «Миротворческой роты» почти идентичен дизайну эмблемы Организации Объединенных Наций, на котором изображено северное полушарие в окружении венков, символизирующее мир. К белорусским знакам отличия добавлены скрещенные мечи по полусфере. Белорусское миротворческое подразделение также служило в Ливане.

На момент написания статьи представитель миротворческой миссии ООН не дал Радио Азаттик ответа на вопрос о том, какие правила применяются по использованию знаков отличия Организации Объединенных Наций на военной форме.