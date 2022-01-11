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Блоггеры и журналисты из Узбекистана, освещающие массовые протесты и беспорядки в соседнем Казахстане, сообщили, что их вызывают в правоохранительные органы и спецслужбы и просят меньше писать на эту тему и не призывать к митингам. Об этом сообщает узбекская служба Радио Свобода, Радио Озодлик.

Один из блоггеров, говоривший с журналистом узбекской службы РС на условиях анонимности, сказал, что запрет на освещение событий наложила Служба государственной безопасности. Другой блоггер – сотрудники спецслужбы и участковый требовали письменного объяснения через посты о событиях в Казахстане. Еще одного обязали дать расписку, в которой он пообещал не освещать происходящее.

Центральные средства информации Узбекистана сведения о протестах в соседней стране дают дозированно, отмечает узбекская служба РС. Как сообщил редакции один из местных журналистов, о Казахстане разрешено писать только «придворным» блоггерам и получившим специальное разрешение. В МВД публикацию радиостанции не комментировали.

В 2021 году Узбекистан опустился в рейтинге свободы печати, который ежегодно составляет международная организация «Репортеры без границ», со 157 места на 180.
ForUm

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