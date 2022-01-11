В ближайшие шесть-восемь недель в странах Европы штаммом коронавируса «омикрон» могут заразиться более 50% населения, заявил на брифинге директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он сослался на прогнозы экспертов, основанные на уже наблюдаемых темпах распространения штамма.
По словам Клюге, в первую неделю 2022 года в Европе зафиксировали около 7 млн случаев COVID-19, заражаемость усилилась более чем в два раза за двухнедельный период, передает Интерфакс.
«50 из 53 стран в Европе и Центральной Азии зафиксировали случаи заражения «омикроном». Он быстро становится доминирующим в западной Европе и в настоящее время распространяется на Балканах», - сказал он.
На 10 января 26 стран Европы сообщили ВОЗ, что около 1% их населения каждую неделю заражаются COVID-19, продолжил Клюге. Из-за беспрецедентных масштабов передачи вируса растет число госпитализаций с коронавирусом, что создает нагрузку на системы здравоохранения.
В ВОЗ считают, что одобренные к данному моменту вакцины «предоставляют хорошую защиту от тяжелого течения заболевания и смерти», в том числе в случаях с заражением «омикроном».
В Европе Великобритания занимает первое место по числу случаев COVID-19, с начала пандемии там выявили свыше 14 млн случаев заражения коронавирусом (142 224 за последние сутки). На втором месте находится Франция с более чем 12 млн случаями, Россия на третьем месте с 10 684 204 случаями (17 525 за последние сутки по данным оперштаба).
В США, по данным Института Джонса Хопкинса, за истекшие сутки выявили около 1,4 млн случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем для одной страны за всю пандемию.
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