Около 150 граждан Украины обратились в посольство Украины в Казахстане за помощью в репатриации, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Министерство иностранных дел Украины взаимодействует с казахстанскими властями и правительствами иностранных государств для защиты интересов украинцев в Казахстане. Около 150 граждан обратились в украинское посольство о помощи в возвращении на Родину. В то же время, в связи с постепенной стабилизацией ситуации безопасности часть соотечественников сообщает об изменениях своих планов и решает оставаться на территории Казахстана», - сказал Николенко агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, международное авиасообщение с Нур-Султаном полностью восстановлено, за исключением некоторых рейсов европейских авиакомпаний. «На 13 и 16 января запланированы регулярные рейсы в Киев, которыми могут воспользоваться наши граждане», - добавил спикер.

Он указал, что восстанавливается также транспортное сообщение, в том числе железнодорожное, между крупными казахстанскими городами.

«Украинское посольство договорилось с казахстанской железной дорогой о возможности приобретения групповых билетов для граждан Украины, которые выразят желание прибыть в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Киев. Дипломаты также договорились с авиакомпанией Air Astana о возможности бесплатного перебронирования билетов на отмененные рейсы из Алматы на новые рейсы из Нур-Султана», - подчеркнул Николенко.

Он отметил, что в МИД рекомендуют украинцам, которые желают воспользоваться этой опцией, заранее проверять наличие мест и даты рейсов из Нур-Султана.

«По информации казахстанской стороны, международный аэропорт Астаны также готов к возобновлению полноценной работы. О точном времени открытия аэропорта будет сообщено дополнительно», - сказал он.

Николенко уточнил, что украинцев нет среди пострадавших или задержанных в ходе последних событий в Казахстане. Посольство Украины поддерживает регулярную связь с гражданами, будет продолжать оказывать им консульскую помощь и информировать о возможных путях выезда из страны.