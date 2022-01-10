Быть настоящим христианином - значить быть подвижником веры.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«История человечества изобилует примерами всевозможных подвигов — ратных, гражданских, трудовых. Об этом много говорят, пишут книги, снимают художественные фильмы. На желании подражать героям любимых книг и кинокартин выросло не одно поколение современников. Но есть такой подвиг, о котором мало говорят и почти ничего не пишут. Хотя этот подвиг мог научить молодого человека значительно большему, чем просто быть готовым выступить на защиту родной земли. И начало такому подвигу было положено Христом. Он - пример подвига ради человечества. Начальник всего христианского подвижничества», - сказал митрополит Лука.

Владыка отметил, что Божья Матерь является примером исполнения заповедей Своего Божественного Сына.

«Этим Она вдохновляет на совершение подвига веры. Благодаря Ей совершаем поступки, которые этот мир никогда не назовет подвигом. А между тем, что может сравниться по своему величию с подвигом милосердия, терпения, любви и молитвы», - подчеркнул архиерей.

Если в сердце живёт вера в Христа Спасителя и любовь к Его Матери, нужно всей своей жизнью свидетельствовать об этом, считает митрополит Лука.

«Но прежде чем это произойдет, нужно сначала преуспеть в душевных делах. Победить свои сомнения, страсти, неверие, очистить душу от всякой скверны. Сегодня мало просто прийти в храм, необходимо прийти к Богу. Необходимо настроить свою душу на ясный лад и обрести свой путь спасения», - добавил он.

Митрополит пожелал всем не скрывать своей принадлежности к вере Христовой.

«Матерь Божья никогда не отрекалась от Своего Сына. Не имеем права отрекаться и мы, если считаем себя Её детьми. Если человек хочет спастись, он призван убивать в себе всякое зло. Быть настоящим христианином - значить быть подвижником веры. И делать всё, чтобы подвиг Пречистой Богоматери в Её материнской бесконечной любви, в доверии Промыслу Божьему и в Её искренней преданности Своему призванию, стал и подвигом для каждого», - заключил митрополит Лука.