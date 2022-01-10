Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил экспертам найти способ потушить пожар в гигантском кратере природного газа, известном как «Врата ада».

Бердымухамедов выступил в субботу на государственном телевидении, призвав наконец-то потушить огонь в газовом кратере Дарваза посреди пустыни Каракумы. По словам президента, созданная человеком воронка «отрицательно влияет как на окружающую среду, так и на здоровье людей, живущих поблизости», передает ВВС Украина.

«Мы теряем ценные природные ресурсы, от которых мы могли бы получить значительную прибыль и использовать их для улучшения благосостояния нашего народа», – сказал он.

Впервые Бердымухамедов потребовал от специалистов найти способ погасить «Врата ада» еще в 2010 году.

В этот раз президент поручил вице-премьеру Шахиму Абдрахманову, занимающемуся топливно-энергетическим комплексом, найти способ погасить кратер, при необходимости - с помощью зарубежных специалистов.

«Врата ада» возникли в 1971 году на месте скопления природного газа, обнаруженного советскими геологами. Бурение скважины привело к обвалу – верхние слои почвы провалились в подземную пещеру, открыв большую дырку, наполненную газом. Геологи решили поджечь газ, считая, что впоследствии огонь погаснет. Однако он продолжает гореть до сих пор, и все попытки потушить пожар не имели успеха.

Кратер шириной 70 метров и глубиной 20 метров расположен примерно в 260 километрах к северу от Ашхабада в центре пустыни Каракумы рядом с поселком Дарваза.

Он стал популярной туристической достопримечательностью в Туркменистане, а в 2018 году президент официально переименовал его в «Сияние Каракумов».