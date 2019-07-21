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Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом заявил директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев со ссылкой на источники в столице республики, сообщает «Говорит Москва».

По его словам, о смерти президента Туркменистана сообщили бизнесмены, работающие в Ашхабаде, а спецслужбы скрывают информацию. «Когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск», - сказал Рубаев.

Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля. Сегодня о его смерти сообщил Telegram-канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах. Он ссылался на неназванную туркменскую оппозицию.

Днем ранее оппозиционный YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность. Официального подтверждения или опровержения этой информации нет. Туркменистан считается одной из самых информационно закрытых стран.
ForUm

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