Пожар в многоэтажном доме в Нью-Йорке, в результате которого погибли по меньшей мере 19 человек, вызвал неисправный электрообогреватель. Об этом сообщил на пресс-конференции в воскресенье глава пожарного департамента Нью-Йорка Дэниел Нигро, передает УНН.
«Это все началось с неисправного электрического обогревателя. Это привело к пожару», — сказал он.
Глава пожарных добавил, что вспышка началась в двухъярусной квартире. Семья, проживавшая там, при эвакуации не закрыла за собой дверь, из-за чего пламя и дым быстро распространились. Огнем оказались охвачены второй и третий этажи, а дым окутал все здание. По словам Нигро, «пострадавших находили буквально на каждом этаже здания», многие задыхались дымом и получили ожоги верхних дыхательных путей.
Пожару была присвоена максимальная, пятая категория, к борьбе с огнем привлекались 200 пожарных. По последним данным, жертвами пожара стали 19 человек, среди которых девять детей, пострадали около 60 человек, жизнь половины из них находится под угрозой.
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