Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о готовности ЕС помочь в мирном урегулировании кризиса в Казахстане. Также Боррель подчеркнул, что внешняя поддержка должна уважать суверенитет и независимость страны. Об этом говорится в опубликованном на сайте Совета ЕС 8 января заявлении Борреля, пишут Украинские новости со ссылкой на "Европейскую правду".

Так, Боррель отметил готовность Евросоюза помочь Казахстану в мирном урегулировании кризиса.

"Мы готовы помочь в мирном урегулировании кризиса. Внешняя военная поддержка должна уважать суверенитет и независимость Казахстана, а также основные права всех граждан", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Боррель отметил, что ЕС озабочен насилием, вспыхнувшим после мирных протестов в Казахстане.

"Мы глубоко сожалеем из-за гибели людей и решительно осуждаем широкомасштабные акты насилия. Важно предотвратить дальнейшую эскалацию, избегать любого подстрекательства к насилию, всегда проявлять сдержанность и избегать использования беспорядков в других целях", - заявил он.

Глава дипломатии ЕС призвал власти Казахстана выполнить свои обязательства, включая уважение прав человека и основных свобод граждан.