также в разделеМир
Очевидец событий в Казахстане рассказал о расстрелах митингующих 4
Литва продолжит разворачивать мигрантов вопреки рекомендациям ЕС 8
Ученые из ЮАР утверждают, что штамм Омикрон положит конец пандемии COVID-19 10
Блинкен и Боррель обсудили Украину, Литву и Китай 12
В России грубо прокомментировали слова Блинкена 33
Блинкен: НАТО не вторгалось в Украину и Грузию и не размещало войска в Молдове 87
США рассматривают запрет поставок в РФ электроники и программного обеспечения 14
В мире от коронавируса умерли более 5,5 миллионов человек 10
МИД Великобритании: Наращивание российских войск на границе с Украиной и в Крыму неприемлемо 36
В Белом доме прокомментировали уступки России 144
В МИД Чехии отклонили российские предложения по гарантиям безопасности 21
Блинкен рассказал, что Россия сделает для нападения на Украину 68
Лукашенко собирается вернуть Украину в «лоно нашей подлинной веры» 31
Франция и Германия предложили провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" 16
Госдеп США: Агрессия против Украины приведет к серьезным последствиям 12
Ученые: Некоторые люди могут от природы быть устойчивыми к COVID 77
Столтенберг: НАТО не откажется от политики открытых дверей 13
Столтенберг: Если Россия усилит агрессию против Украины, то заплатит высокую цену 20

В Казахстане количество задержанных за участие в протестах возросло до 5135 человек. Их подозревают в убийствах, насилии в отношении представителей власти и разбойных нападениях.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщает телеканал «Хабар 24», со ссылкой на республиканское МВД.

«По всему Казахстану на данный момент задержано 5135 человек», - говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности главы МВД Ерлан Тургумбаев в эфире телеканала отметил, что по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства и краж начато 125 досудебных расследований.

При этом, накануне в МВД Казахстана сообщалось, что среди задержанных есть иностранцы.

Напомним, что в Казахстане со 2 января продолжаются массовые протесты. Тогда в Мангистауской области начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев для борьбы с протестами сначала привлек спецназовцев и армию, а затем обратился за военной помощью в ОДКБ.

По всему Казахстану ввели красный уровень террористической угрозы. Президент Токаев приказал стрелять в поражение.

Также напомним, что в Алматы на фоне протестов от огнестрельного ранения погиб ребенок, еще один несовершеннолетний получил огнестрельные ранения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги