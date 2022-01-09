В Казахстане количество задержанных за участие в протестах возросло до 5135 человек. Их подозревают в убийствах, насилии в отношении представителей власти и разбойных нападениях.
Как пишет Слово и Дело, об этом сообщает телеканал «Хабар 24», со ссылкой на республиканское МВД.
«По всему Казахстану на данный момент задержано 5135 человек», - говорится в сообщении.
Исполняющий обязанности главы МВД Ерлан Тургумбаев в эфире телеканала отметил, что по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства и краж начато 125 досудебных расследований.
При этом, накануне в МВД Казахстана сообщалось, что среди задержанных есть иностранцы.
Напомним, что в Казахстане со 2 января продолжаются массовые протесты. Тогда в Мангистауской области начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев для борьбы с протестами сначала привлек спецназовцев и армию, а затем обратился за военной помощью в ОДКБ.
По всему Казахстану ввели красный уровень террористической угрозы. Президент Токаев приказал стрелять в поражение.
Также напомним, что в Алматы на фоне протестов от огнестрельного ранения погиб ребенок, еще один несовершеннолетний получил огнестрельные ранения.
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