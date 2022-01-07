Миссию "миротворческих сил" стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) возглавил российский генерал Андрей Сердюков. Он в 2014 году организовал и возглавил военную операцию по захвату Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков", - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Отметим, Сердюков принимал участие в захвате Крыма в 2014 году, на тот момент он был начальником штаба и первым заместителем командующего войсками Южного военного округа РФ. Российские СМИ отмечают, что именно Сердюков организовал и возглавил "специальную операцию" в Крыму весной 2014 года.

Напомним, сегодня парламенты Таджикистана и Киргизии одобрили отправку войск в Казахстан для участия в миссии ОДКБ.

Накануне в страну прибыли российские и белорусские военные. Ожидается, что для охраны критических объектов в Казахстан в общей сложности будут направлены несколько тысяч "миротворцев".