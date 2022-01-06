По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 5 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +6,5°С, что на 0,7°С выше рекордного значения температуры в этот день 1961 года. Климатическая норма превышена на 9,1 ° С, что соответствует погоде начала апреля.

Максимальная температура в столице поднялась до +10,7°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня 1925 года на 2,3°С. В январе этого года это уже четвертый рекорд.