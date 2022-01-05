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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в ходе консультаций с европейскими партнерами он подчеркивал важность их тесной координации перед дискуссиями с Россией в разных форматах в ближайшую неделю, считает, что с РФ необходимо вести «требовательный диалог».

«Я настаивал в связи с этим на ответственности европейцев за вклад и активное участие конкретными предложениями в подготовке и проведении этих дискуссий с Россией, которые затрагивают их собственные интересы безопасности», - говорится в распространенном в среду заявлении главы МИД Франции.

«Требовательный диалог с Россией на основе параметров, которые мы расцениваем как соответствующие нашим коллективным интересам безопасности, полезен и необходим для усиления стратегической стабильности в Европе», - отмечается в заявлении Ле Дриана, передает Интерфакс-Украина.

Министр также сообщил, что напомнил своим международным собеседникам, как это следует из заключений Европейского совета в декабре 2021 года, о «тяжелых последствиях и высокой цене» для России, включая новые ограничительные меры, в случае «любой новой военной агрессии против Украины». В связи с этим будет осуществляться тесная координация между европейскими странами, а также в рамках трансатлантических отношений.

Кроме того, отметил глава французского МИД, он говорил своим партнерам о продолжении усилий Франции в «нормандском формате» с целью прийти к деэскалации напряженности в Украине и вокруг нее и продвинуться к реализации минских соглашений, которые остаются единственной основой прочного решения украинского кризиса.

Ле Дриан заявил, что полностью обеспечивается концентрация усилий Франции совместно с Германией, чтобы добиваться этого, и она будет продолжена в ближайшие дни и недели.
ForUm

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