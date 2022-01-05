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В Днепре 23 января Украинская Православная Церковь проведет 29-й Всеукраинский фестиваль духовных песнопений «От Рождества к Рождеству».

Фото: Днепропетровская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на eparhia.dp.ua, фестиваль проводится по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея.

«С 1994 года Рождественский фестиваль духовной музыки в Днепре стал уже традиционным песенным форумом, о котором знают по всей Украине и за ее пределами. Ежегодно на нем выступают несколько сотен исполнителей из разных епархий», - сообщается на сайте епархии.

Начало фестиваля в 13.00. Выступления пройдут в актовом зале Днепропетровского епархиального управления УПЦ.

Как сообщалось ранее, в Черкассах в день праздника Рождества Христового Украинская Православная Церковь проведет благотворительную елку «Рождественское чудо» для 850 детей сирот и детей из многодетных семей.

Также 750 детей-сирот, детей с инвалидностью и вынужденных переселенцев, детей из многодетных и неблагополучных семей из разных регионов Украины примут участие в детском благотворительном рождественском празднике в Национальном театре имени Леси Украинки Киева.
ForUm

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