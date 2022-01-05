Зима - совершенно не повод отказывать себе в стильной одежде. Тем более современный ассортимент позволяет выбрать себе не только стильные вещи, но и практичные. Ведь зимой важно не только оставаться в тренде, но и быть в тепле. И пожалуй самым оптимальным вариантом является пуховик. Тем более зимние пуховики в огромном ассортименте представлены в интернет-магазине “Шафа”. К тому же можно сделать покупку не выходя из дома.

Пуховики остаются в тренде вот уже долгие годы. Современные технологии дают возможность использовать для верхнего слоя ткань, пропитанную специальной мембраной. Это защищает готовое изделие от загрязнений и влаги. В пуховике вам точно будет комфортно в любую, даже самую суровую, зимнюю погоду. Главное только правильно подобрать пуховик.

Как выбрать пуховик

Выбор пуховика – достаточно сложная задача. Ведь за достаточно массивной верхней одеждой совершенно не хочется терять женственность. Поэтому важным критерием при выборе должен стать фасон. Правильно подобранный пуховик легко подчеркнет ваши достоинства и скроет недостатки. Так, обладательницам лишних килограмм не стоит выбирать пуховики оверсайз, а низким - пуховики в пол. Подбирайте пуховики исключительно по типу своей фигуры.

Что касается цвета, то тут все индивидуально. Однако современные диктаторы моды сошлись на мнении, что черный – вот идеальный цвет пуховика. Но всего должно быть в меру. И если вы сделали свой выбор в пользу черного пуховика, то дополните образ яркими красками. Оранжевая сумочка или шарф - самый раз.

Уход за пуховиком

Многие рекомендуют чистить пуховик исключительно в химчистке. Но справиться с загрязнениями можно и самостоятельно. Ведь как бы не был защищен он мембраной, он все таки пачкается.

Пуховики можно стирать. Но важно делать это правильно и желательно специальными средствами. Очень важно при стирке соблюдать и температурный режим, вода при котором не должна быть горячее 40°С. Еще один совет - при стирке класть в барабан мячики (для пинг понга или тенниса). Так, пух не собьется.

Сушить пуховики стоит в горизонтальном положении, но ни как не на вешалке. А после сушки необходимо хорошо встряхнуть одежду и если все таки где-то сбился пух, разбить его руками.

Правильный ход обеспечит не только красивый внешний вид изделия, но и сохранит его функцию защиты от холодов.

Выбирайте пуховик правильно, с учетом вашей фигуры и без лишних аксессуаров. Так, вы сможете оставаться стильной точно не один сезон. Ведь классические модели никогда не выходят из моды.