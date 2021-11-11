Новый сезон, но все тот же вопрос: что надеть? Шкаф переполнен вещами, но носить нечего. Если вам знакома эта ситуация, мы знаем, как ее решить. Нужно собрать базовый гардероб, в котором каждая вещь будет сочетаться между собой. Задача кажется сложной? Рано паниковать, советуем немедленно браться за дело.

Собираем 10 базовых вещей на осень. Стильно, практично, комфортно.

Прямое пальто

Максимально универсальная верхняя одежда. Позволяет создавать как классические, так и неформальные образы. И что важно дает возможность чувствовать себя уютно даже в непогоду. Смело покупайте двубортное пальто длиной до колена и не переживайте, что оно выйдет из моды. Подобные вещи уже являются вечной классикой.

Синие джинсы

Джинсы - те самые брюки, в которых можно пойти на работу, деловую встречу или свидание. Подберите идеальную посадку и крой, чтобы подчеркнуть изгибы фигуры. Светлый или темный деним? Можно не руководствоваться «или» и взять обе модели. Не забудьте купить под джинсы стильный, кожный ремень.

Пиджак

Если вы еще не нашли свой идеальный костюм, начните с пиджака. Жакет с идеальной посадкой подойдет под юбку, платье или джинсы. Гармонично смотрятся удлиненные модели с отложным воротом и «спрятанными» карманами-обманками. Пиджак – тот самый пазл, которого так не хватало вашему гардеробу.

Юбка

Для осеннего сезона стоит выбрать юбку средней длины. И красиво, и тепло. Стилисты советуют не выбирать юбки, которые «режут» длину ног. Подойдут модели выше колена или приоткрывающие щиколотки. А какой же цвет? Кэмэл, черный, шоколадный или бордовый. В меру ярко, но и не скучно.

Рубашка

Белая, айвори или светло-голубая рубашка – must have для гардероба. Допустимы рубашки в мелкую полоску или клетку. Сочетаются буквально с любой одеждой. В меру строгие, но очень утонченные и стильные. Делают девушку немного загадочной и элегантной.

Полосатая футболка

Морской акцент не будет лишним в образах. Полоска яркая, но в то же время классно вписывается в разные луки. Носите под джинсы или юбки, разбавляйте однообразные аутфиты. Лучше отказаться от облегающих футболок. Пускай они будут мягко струится по телу. Позвольте себе немного свободы в каждом движении.

Платье

Подобрать простое, но красивое платье. Которое можно надеть за 5 минут перед выходом на работу и ловить восторженные взгляды весь день. Наряд может быть не только однотонным. Можно поэкспериментировать с графичным принтом. Главное выбирать платье пастельных оттенков из плотной ткани, которая хорошо держит форму.

Объемный свитер

Что надеть в период холодной осени? Конечно же вязаный свитер. Затейливые узоры все еще в тренде. Отдавайте предпочтение свитерам из натуральных тканей. Не бойтесь носить объемные свитера. Они не испортят лук и не сделают его бесформенным. Добавят уюта и нежности.

Ботинки на толстой подошве

Они кажутся грубыми лишь на первый взгляд. Брендовые ботинки будут красиво смотреться как с женственным платьем, так и джинсами. Ботинки на шнуровке позволяют выразить свой бунтарский характер. Также круто выглядят пары с металлическим декором и ремешками. Модели ниже колена сделают интересный акцент на ножках.

Сумочка на длинном ремешке

Как же без лаконичной, универсальной сумочки. Можно не экономить на месте и выбрать довольно вместительную сумочку. Удобную в носке благодаря длинному ремешку. Черную, коричневую, темно-синюю или серую, чтобы вписать в любой повседневный образ.

Если чего-то из этого списка нет в вашем гардеробе, самое время пополнить его. Из этих вещей вы сможете сформировать оригинальные и стильные луки.