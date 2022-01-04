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Президент Владимир Зеленский приехал в Карпаты и разместился в Radisson Blu Resort Bukovel, где в то же время остановился олигарх Игорь Коломойский с семьей.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на два источника.

Президент приехал в гостиницу горнолыжного курорта 4 января, охрана разместилась в одном из соседних с ним номеров.

В то же время, на том же 5-м этаже, что и Зеленский, гостит Игорь Коломойский со своим окружением.

Семьи президента в отеле не видели.

Коломойский прокомментировал так: «Не слышал, не виделся и не планирую. В 16:00 уезжаю (в город Днипро, – ред.)».
ForUm

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