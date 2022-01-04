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По материалам контрразведки Службы безопасности Украины Шевченковский районный суд города Черновцы заочно приговорил к 12 годам лишения свободы участницу террористической организации «ДНР».  

По данным следствия, уроженка Донецка с позывным «Корса» в 2014 году присоединилась к незаконному вооруженному формированию «3-я отдельная мотострелковая бригада «Беркут», созданного на основе так называемой «группы Безлера». С тех пор бывшая сотрудница органов МВД Украины активно участвует в террористической деятельности. Специальное обучение военному делу проходила в Российской Федерации. В должности командира артиллерийского дивизиона в звании «полковник войск ДНР» она непосредственно руководила обстрелами позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины и добровольческих военных формирований реактивными системами залпового огня БМ-21 «ГРАД» вблизи населенных пунктов, что привело к массовой гибели людей.

Суд признал «Корсу» виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.

В настоящее время осужденная скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области, она объявлена ​​в розыск.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры.
ForUm

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