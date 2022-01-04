По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 3 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составляла +4,3°С, что на 0,3°С выше рекордного значения температуры в этот день в 1899 году. Климатическая норма превышена на 7,3 ° С, что соответствует погоде конца октября.

Максимальная температура в столице поднялась до +8,2°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня 1899 года на 2,1°С.