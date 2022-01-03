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За год инфляция в Турции выросла до 36% на фоне требований президента страны соблюдать политику низкой учетной ставки.

Об этом сообщает Reuters.

Такой показатель инфляции в 36,08% является самым высоким в стране за 19 лет. Он превысил средние прогнозы в 30.6% в результате более быстрого роста цен на транспорт и продовольствие, передает Экономическая правда.

Только в декабре инфляция в Турции установилась на двузначном уровне в 13,58%.

Турецкая лира в прошлом году потеряла 44% своей стоимости к доллару в результате действий центрального банка. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган давит на регулятора, чтобы тот не повышал учетную ставку для сдерживания инфляции.

Таким образом, Эрдоган планирует восстанавливать экономику путем наращивания кредитования и экспорта. Для соблюдения этого курса он прибегал как к смене главы центробанка, так и министра финансов.

В связи с этим рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило прогноз по суверенному кредитному рейтингу страны до негативного.

Экономисты и оппозиция критикуют политику Эрдогана, ведь отказ от более жесткой монетарной политики приводит к ускорению роста цен. Дальнейший рост инфляции спровоцировал в ноябре и декабре волну протестов в крупных городах Турции.

Напомним, курс турецкой лиры к доллару обвалился до нового исторического минимума, в очередной раз – из-за возможных действий центробанка.

Впоследствии лира выросла на 15%, ведь президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал программу защиты вкладов в национальной валюте.
ForUm

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