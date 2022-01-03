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В новогоднюю ночь в Польше был убит 47-летний украинец, а 25-летний гражданин пострадал от пиротехники.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на польские СМИ.

Как сообщила Gazeta Wyborcza, в городе Седльце близ Варшавы около четырех часов утра 1 января прямо на улице обнаружено тело 47-летнего украинца с травмой головы. Полицейские установили, что погибший снимал комнату в доме, расположенном поблизости.

«В новогоднюю ночь в доме продолжалось празднование. Вероятно, там и произошло убийство. В связи с трагическим событием задержаны 12 человек, которые снимали жилье в этом доме», - проинформировала пресс-секретарь прокуратуры в г. Седльце Кристина Голомбек.

По ее словам, всех задержанных – граждан Украины, Беларуси и Индонезии – допросят.

Кроме того, в городе Калиш на западе Польши в новогоднюю ночь от петард пострадали несколько человек, в том числе 25-летний гражданин Украины. Врачи сейчас пытаются спасти ему глаз, пишет Wnp.pl.
ForUm

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