От последствий ранения снайпером на востоке Украины 1 января скончался 20-летний житель Коростеня Игорь Тычина. Об этом сообщила заместитель Коростенского городского головы Наталья Чижевская.

«Страшная весть охватила Коростень. От ранения пулей снайпера на Востоке скончался 21-летний житель города Тычина Игорь Олегович. Врачи боролись за его жизнь, но 1 января молодая жизнь оборвалась», - написала Чижевская.

Парень воевал на востоке Украины в составе 95 десантно-штурмовой бригады.

Снайпер ранил Тычину 27 декабря. Он находился в коме в Харьковском госпитале.