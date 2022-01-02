Турция серьезно обеспокоена напряженностью между Россией и Украиной.

Как пишет Хвиля, об этом заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калин.

Он отметил, что Турция готова посодействовать деэскалации ситуации.

"Мы призываем обе стороны как можно быстрее снизить уровень напряженности, чтобы предпринять необходимые шаги для предотвращения военного конфликта на Донбассе в восточной Украине. В этом смысле наш президент заявил Зеленскому и Путину, что Турция и он сам готовы сыграть роль в этом процессе, внести свой вклад", – сказал Калин, отметив, что снижение напряженности пойдет на пользу всем.

Чиновник объяснил, что Турция готова помочь в реализации политики разумной дипломатии и результативного дипломатического процесса и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган будет рад выполнить эту роль.

Калин подчеркнул, что Турция находится в хороших отношениях и с Украиной, и с Россией, поэтому именно она может помочь разрешить конфликт. Он также добавил, что Анкара следит за развитием ситуации с беспокойством.

"В глобальном контексте следует говорить о противостоянии между Россией и НАТО, Москвой и Западом", - добавил пресс-секретарь президента Турции.