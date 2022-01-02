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В Украине перестали работать центры вакцинации от коронавируса. Они возобновят работу завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В Минздраве отметили, что центры вакцинации не будут работать 1 и 2 января 2022 года. В это время вся страна празднует Новый год.

Впрочем, работа центров вакцинации возобновится 3 января.

Ученые спрогнозировали развитие COVID в начале 2022

Национальная академия наук спрогнозировала развитие распространения COVID в Украине в начале 2022 года.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 5947 (SEIR_U), 4678 (Prophet) в течение недели 22-28 декабря 2021 года и 3115 (SEIR_U), 7279 (Prophet) - в течение недели 29 декабря 2021 года - 4 января 2022 года", - говорится в прогнозе.
ForUm

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