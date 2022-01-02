По прогнозу Укргидрометцентра в воскресенье, 2 января, в Украине ожидается относительно теплая погода, хотя на всей территории страны будет на несколько градусов прохладнее, чем 1 января, пишет myc.news.
Небо над большей частью Украины будет облачным, но осадков не ожидается. В центре и на севере страны будет солнечно. А вот Карпаты укрыли снега и туманы: есть значительная угроза схода лавин, то есть 3 уровень опасности. Именно поэтому спасатели советуют людям не идти в туристические походы в горы, когда плохая погода.
Погода в регионах Украины
В западном регионе погода будет облачной, но теплой – ориентировочно +3...+5 градусов. Несколько прохладнее будет на Юге и Востоке страны – -1...+3 градуса.
В Киеве будет 0...-2 градуса днем и -3...-5 – ночью.
Погода в городах Украины 2 января
- Ужгород – +4...+6
- Львов – +5...+7
- Ивано-Франковск – +3...+5
- Тернополь – +3...+5
- Черновцы – +3...+5
- Хмельницкий – +2...+4
- Луцк – +2...+4
- Ровно – 0...-2
- Житомир – -1...+1
- Винница – +1...+3
- Одесса – +1...+3
- Николаев – +1...+3
- Херсон – +1...+3
- Симферополь – +1...+3
- Кропивницкий – 0...+2
- Черкассы – 0...+2
- Чернигов – 0...-2
- Сумы – -1...-3
- Полтава – 0...+2
- Днепр – 0...+2
- Запорожье – +1...+3
- Донецк – -1...+1
- Луганск – -1...+1
- Харьков – -1...+1
- Киев – 0...-2
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время