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По прогнозу Укргидрометцентра в воскресенье, 2 января, в Украине ожидается относительно теплая погода, хотя на всей территории страны будет на несколько градусов прохладнее, чем 1 января, пишет myc.news.

Небо над большей частью Украины будет облачным, но осадков не ожидается. В центре и на севере страны будет солнечно. А вот Карпаты укрыли снега и туманы: есть значительная угроза схода лавин, то есть 3 уровень опасности. Именно поэтому спасатели советуют людям не идти в туристические походы в горы, когда плохая погода.

Погода в регионах Украины

В западном регионе погода будет облачной, но теплой – ориентировочно +3...+5 градусов. Несколько прохладнее будет на Юге и Востоке страны – -1...+3 градуса.

В Киеве будет 0...-2 градуса днем и -3...-5 – ночью.

Погода в городах Украины 2 января

  • Ужгород – +4...+6
  • Львов – +5...+7
  • Ивано-Франковск – +3...+5
  • Тернополь – +3...+5
  • Черновцы – +3...+5
  • Хмельницкий – +2...+4
  • Луцк – +2...+4
  • Ровно – 0...-2
  • Житомир – -1...+1
  • Винница – +1...+3
  • Одесса – +1...+3
  • Николаев – +1...+3
  • Херсон – +1...+3
  • Симферополь – +1...+3
  • Кропивницкий – 0...+2
  • Черкассы – 0...+2
  • Чернигов – 0...-2
  • Сумы – -1...-3
  • Полтава – 0...+2
  • Днепр – 0...+2
  • Запорожье – +1...+3
  • Донецк – -1...+1
  • Луганск – -1...+1
  • Харьков – -1...+1
  • Киев – 0...-2
ForUm

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