В пятницу, 31 декабря, на дорогах страны гололедица, ночью и утром в восточных и западных областях туман, видимость 200-500 метров, в северных и центральных областях местами гололедица (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает ГосЧС со ссылкой на данные УкрГидрометцентра.

В Киеве и Киевской области 31 декабря ночью и утром гололедица, местами гололедица (I уровень опасности, желтый)

Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.