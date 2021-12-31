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В пятницу, 31 декабря, на дорогах страны гололедица, ночью и утром в восточных и западных областях туман, видимость 200-500 метров, в северных и центральных областях местами гололедица (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает ГосЧС со ссылкой на данные УкрГидрометцентра.

В Киеве и Киевской области 31 декабря ночью и утром гололедица, местами гололедица (I уровень опасности, желтый)

Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.  
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