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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №688/2021 «О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих Вооруженных сил Украины».

Как сообщили ForUm'у в пресс-службе ОП, согласно документу, Кабинет Министров должен обеспечить с 2023 года минимальный размер денежного довольствия военнослужащих ВСУ (кроме военнослужащих срочной военной службы) на уровне не менее двухкратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года.

Также правительство до 30 июня 2022 года должно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на усовершенствование системы денежного довольствия военнослужащих с учетом наилучшего опыта ведущих иностранных государств.
ForUm

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