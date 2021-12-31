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Американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным предупредил его о готовности США и их союзников принять решительные меры в случае нападения России на Украину, сообщает Белый дом.

«Президент ясно дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры решительно отреагируют, если Россия предпримет дальнейшие шаги по вторжению в Украину», - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Кроме того, Байден призвал Путина снизить напряженность обстановки вблизи Украины, передает Интерфакс-Украина.

Это уже второй разговор американского и российского шиберов за месяц. Первый прошел 7 декабря в режиме видеоконференции.  Лидеры обсудили двусторонние отношения, вопросы стратстабильности, кибербезопасности, а также ситуацию вокруг Украины и расширение НАТО на восток.
ForUm

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