также в разделеПолитика
Арабы на иномарке снесли ворота в «резиденцию Януковича» 10
СМИ: США договорились с Германией закрыть Nord Stream 2 в случае вторжения РФ 18
СМИ: Зеленского и Стефанчука нужно судить за попирание Конституции при неподписании закона о военных преступниках 21
Зеленский не сможет принести мир в Украину, нужно ждать того, кто сможет усадить за стол переговоров всех участников конфликта 32
В ФРГ допустили использование «Северного потока-2» для сдерживания РФ 34
НАПК призывает «Голос» не пытаться сорвать возобновление отчетности партий 10
В Кремле прокомментировали заявления о военной помощи США в случае вторжения РФ в Украину 98
Песков призвал не ждать прорыва от переговоров Путина и Байдена 23
Медведчук о выступлении Зеленского в Верховной Раде: Это начало нового сериала «Слуга народа». Но этот сериал будет провальным 17
Пентагон: Россия продолжает наращивать войска у границ Украины 34
Байден позвонит Зеленскому после разговора с Путиным 18
Верховный суд оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене 68
СМИ: США отправят войска в Восточную Европу, если Путин нападет на Украину 24
КИУ: За год Зеленский выполнил только 3 обещания из избирательной программы 16
Зеленский посетил передовую в День ВСУ 247
Янукович отозвал адвокатов из процесса по делу о госизмене 55
Зеленский внес в Раду законопроект об экономическом паспорте 26
Резников хочет разместить иностранных инструкторов возле линии фронта 60

Президент РФ Владимир Путин на видеоконференции со своим американским коллегой Джо Байденом получил отказ в ответ на требование о гарантиях невступления Украины в НАТО.

Об этом заявил советник президента безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме по завершению переговоров, сообщает Европейская правда.

Ранее Кремль официально признал, что на переговорах с американским коллегой Путин вновь потребовал не принимать Украину и других соседей РФ в Альянс, подчеркнув именно украинский вопрос. В Кремле не уточнили, какой ответ дал Байден.

Джейк Салливан со своей стороны заявил, что также не хочет раскрывать детали высказываний российской стороны, чтобы сохранить возможность дальнейших откровенных разговоров.

«Но я могу сказать четко и прямо, что президент Байден не делал в этом вопросе никаких уступок и не брал обязательств. Он настаивал на том, что другие государства должны свободно выбирать, с кем им ассоциироваться «, - подчеркнул советник безопасности Байдена.

Между тем, Белый дом дал согласие на переговоры с командой Путина о том, как снять обеспокоенность  РФ в связи с возможным присоединением Украины в Альянс.

Напомним, переговоры Байдена и Путина состоялись 7 декабря и продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной.

Путин заявил Байдену, что НАТО якобы предпринимает «опасные попытки» освоения украинской территории.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги