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При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении 51-летнего жителя Горловки, обвиняемого в содействии деятельности террористической организации, руководстве непредусмотренными законами Украины военизированными формированиями и вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность (ч. 1 статьи 258-3, части 3 статьи 260, части 1 статьи 304 УК Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что в 2015 году мужчина создал на временно оккупированной территории Донецкой области общественное военно-патриотическое движение «Молодая гвардия Донбасса», а в 2016 году – военно-патриотический клуб «Спартанцы». В указанные незаконные формирования принимают ребят в возрасте от 8 до 18 лет, которых воспитывают на идеях сепаратизма и неоимперской геополитической доктрины «Русский мир», формируя ненависть к Украине.

В частности, под руководством обвиняемого несовершеннолетние проходят военную подготовку для дальнейшей службы в структурных подразделениях и вооруженных формированиях оккупационной администрации РФ и так называемой республиканской гвардии «ДНР», где учатся навыкам рукопашного боя и пользованию огнестрельным оружием. Детей приучают защищать интересы оккупантов ценой собственной жизни.

Обвинительный акт направлен в Славянский горрайонный суд.

Судят правонарушителя заочно. Максимальное наказание по санкциям статей – 15 лет лишения свободы.
ForUm

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