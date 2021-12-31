Президент Украины Владимир Зеленский в канун новогодних праздников встретился с уроженцем поселка Солотвино Закарпатской области, 17-летним Василием Ковачем. Парень мечтал сфотографироваться с главой государства после преодоления тяжелого онкозаболевания, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Молодой человек начал лечение в начале 2021 года во Львове. В конце июля из-за агрессивной формы болезни Василию пришлось осуществить трансплантацию костного мозга. Донором ему стала его 8-летняя сестра.

Сейчас юноша продолжает лечение, но уже амбулаторно. Он мечтал о том, что поправится и сфотографируется с президентом Украины.

«Здоровье – это самое главное. Желаю тебе преодолеть все вызовы и выйти победителем. А мечту о фото с президентом осуществить несложно. Мне приятно познакомиться с тобой», - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что юноша родился в живописном крае с уникальным климатом и поинтересовался у Василия планами на будущее.

Зеленский подарил парню на память часы.

Президент также выразил пожелание, чтобы граждане Украины охотнее становились донорами костного мозга, чтобы истории победы над тяжелой болезнью в нашей стране было больше.