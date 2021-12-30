Президент Владимир Зеленский встретился с семьями четырех военных, которым было присвоено звание Героя Украины посмертно. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе ОП.

«Ваши родные отдали свою жизнь за Украину. Кто-то освобождал восток нашего государства от врага, сражался под Попасной, Лисичанском, Северодонецком, но не вышел из окружения под Иловайском. Кто-то в окрестностях Луганщины, в зоне АТО, отдал жизнь ради своих побратимов. Кто-то участвовал в миротворческих миссиях Украины, миротворческих миссиях ООН и сохранил многим жизнь. А кто до последней минуты отбивал наш украинский Донецкий аэропорт. К сожалению, этих людей сегодня нет. С большим уважением примите эти награды достойных героев. Для нас награда, что мы живем с такими людьми в одной стране, а для вас эта награда – благодарность и поклон от всего украинского народа», – сказал Зеленский.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подчеркнул, что работа по награждению украинских героев будет продолжаться – «всех детей, мужей и родителей героев, которые не вернулись, обязательно вспомним и отметим».

«Сделано самое главное – восстановлена ​​справедливость, и люди, которых с нами, к сожалению, уже нет, получают то, что они заслужили… Спасибо вам за мирное небо и возможность для меня здесь стоять и общаться с вами», – сказал Залужный.

Так, звание Героя Украины было присвоено полковнику запаса Николаю Верхогляду, который являлся участником Миротворческих сил ООН в бывшей Югославии в 1995-1996 годах.

В самый сложный период войны, исполняющий обязанности в должности заместителя командующего сектором «Сараево» Контингента ВСУ в составе Миротворческих сил ООН по поддержке мира, Николай Верхогляд грамотными, уверенными, решительными и смелыми действиями, с риском для жизни, не допустил уничтожения близко 8 тысяч человек мирного мусульманского населения, обеспечил безопасный вывод людей в определенный район и предотвратил захват заложников из состава миротворческого контингента ООН (без всякой потери), при этом сам получил ранение.

Николай Верхогляд удостоен звания Героя Украины посмертно указом президента № 535 от 14 октября 2021 года. Во время встречи в Офисе главы государства Зеленский передал орден «Золотая Звезда» его жене Татьяне и сыну Вячеславу.

Указом президента №630 от 10 декабря 2021 года удостоен звания Героя Украины посмертно полковник Павел Пивоваренко. Зеленский вручил высокую государственную награду его супруге Светлане и сыновьям – Евгению и Максиму.

В 2014 году Пивоваренко в должности командира бригады участвовал в освобождении населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Попасная и других, воевал за поселок Марьинка, участвовал в боях в районе поселков Зеркальное и Кутейниково. 22 августа 2014 года, командуя сводным подразделением, с боем прорвался в окруженный подчиненный личный состав бригады и впоследствии, при выходе из окружения под Иловайском, находясь на броне боевой машины пехоты и ведя бой, Пивоваренко24 августа погиб.

Президент Украины также передал орден «Золотая Звезда» родителям солдата Петра Полицака – Вере и Петру. Защитник награжден званием Героя Украины посмертно Указом №620 от 3 декабря 2021 года.

Полицак с ноября 2014 года участвовал в АТО, среди прочего выполнял задачи по обороне Донецкого аэропорта. Под шквальным огнем помог эвакуировать тяжелораненого побратима, а в январе 2015 года после поражения химическими веществами, которые применили боевики, отказался от эвакуации и продолжал выполнять боевые задания. 14 января 2015 под интенсивными обстрелами противника защитник поднял Государственный флаг Украины над новым терминалом Донецкого международного аэропорта. До последнего ведя бой, Полицак погиб в результате подрыва боевиками нового терминала аэропорта.

Глава государства также передал награду солдату Рустаму Хамраеву его сыну Алишару и родителям Антонине и Шонийозу.

С началом вооруженной агрессии на востоке Украины Хамраев добровольно вступил в ряды батальона территориальной обороны «Айдар», в составе которого участвовал в АТО. Во время освобождения из окружения десантников 80-й бригады в районе населенного пункта «Металлист» (окраина города Луганска) Рустам решил удерживать занимаемую позицию и прикрыть отход своей группы огнем. Сдерживая натиск противника, позволил побратимам перегруппироваться и выйти из окружения. Обеспечивая уход группы, Рустам Хамраев героически погиб.

Президент присвоил Рустаму Хамраеву звание Героя Украины посмертно Указом №536 от 14 октября 2021 года.