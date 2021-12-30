Президент Владимир Зеленский призвал украинцев поздравить родных и близких с праздниками удивительными электронными открытками, созданными художниками из разных уголков Украины.

«Ваше внимание и теплые слова – это то, чего сегодня ждут близкие и родные. Поздравьте всех-всех, отправив им удивительные открытки, над которыми работали художники из разных уголков Украины. Создайте праздничное настроение, сделав всего несколько кликов», – говорится в его Facebook.

В сети Интернет во второй раз стартовал новогодний проект «Удивительная открытка», созданный по инициативе супруги президента Елены Зеленской.

Рисунки для открыток, как и в прошлом году, создали украинские художники из разных городов страны. В этот раз к фольклорным сюжетам добавились современные. В частности, это «Рождественская ярмарка», «Тигристый Новый год» и даже «Новогодний Zoom». Все открытки анимированные.

Открытки выложены в сети и доступны для отправки через любой мессенджер.