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 Жителям Великобритании следует проявить благоразумие при праздновании Нового года, сделав бустерную дозу вакцины от коронавируса, заявил британский премьер Борис Джонсон.

«Я разговаривал с врачами, которые говорят, что доля пациентов, которые не получили бустерную дозу, в отделениях интенсивной терапии достигает 90%. Если вы вообще не вакцинированы, то вероятность того, что вы попадете в больницу, в восемь раз выше», - приводят британские СМИ слова Джонсона.

По его словам, несмотря на то, что «омикрон» «очевидно мягче, чем «дельта», он «продолжает создавать реальные проблемы», передает Интерфакс.

В Великобритании двумя дозами вакцины привито 82% населения, бустерную дозу получили 57% жителей страны старше 12 лет.

За период пандемии в Великобритании было выявлено более 12,3 млн случаев заражения вирусом и около 148 тыс. смертей от последствий заболевания.
ForUm

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