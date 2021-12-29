30 декабря в Украине осадков не будет, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Циклон, который вчера насыпал снега, а также обманул киевлян, черкнув буквально снежным хвостом, но так и не смог подсыпать столице снега (за что мы с атмосферой очень извиняемся), покинул нашу территорию», - написала она.

Кое-где завтра можно даже будет любоваться солнечными прояснениями.

Атмосферное давление подрастет, на дорогах останется гололедица.

Ближайшая ночь будет холодной -4-10 градусов.

Завтра днем ​​ожидается -1-5 градусов, в западных областях начнется потепление +1+5 градусов.

Это потепление 31 декабря и 1 января распространится на всю территорию Украины.

В Киеве 30 декабря осадки маловероятны. На дорогах гололедица. Ночью -8, днем ​​-4 градуса.

31 декабря - 1 января ожидается оттепель и небольшие «плюсы», будут выпадать периодически мокрый снег и дождь.