У пленного военнослужащего Игоря Мирончука после перенесенных издевательств в Макеевской исправительной колонии № 32 на временно оккупированной территории Донецкой области развилась психическая нестабильность, сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Игорь пошел защищать Родину в марте 2014 года. Проходил военную службу по контракту в должности главного сержанта в отдельной горной штурмовой бригаде. Участвовал в боях за Луганский аэропорт и Дебальцево. Во время боевых действий Игорь получил два ранения и контузию. Награжден орденом «За мужество третьей степени», медалями «20 лет добросовестной службы» и «Защитник отечества», - написала она.

В плен на временно оккупированной территории в Донецкой области попал 9 февраля 2019 года и был приговорен к 12 годам лишения свободы за якобы «шпионаж и участие в террористической организации» с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

«Состояние здоровья Мирончука очень тяжелое: он истощен, сильно похудел, после контузии психическое состояние нестабильно, в стрессовых ситуациях у него случаются нервные срывы», - сообщила омбудсмен.

Администрация колонии вместо оказания медицинской помощи бросила мужчину на месяц в карцер. Пребывание в таких условиях может вызвать рецидив.

О депрессивном состоянии Игоря родные узнали от Богдана Пантюшенко и Андрея Женчуса, которые находились с Игорем в плену и были освобождены 29 декабря 2019 года.

Международный Комитет Красного Креста и другие гуманитарные организации принципиально не допускаются на оккупированных территориях к политзаключенным.

«Такие действия в отношении Игоря Мирончука являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года», - подчеркнула Денисова.

Она обратилась к руководству МККК в Украине срочно посетить Игоря Мирончука, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.