также в разделеОбщество
Осмаев пообещал Кадырову в ответ на угрозы «присоединить» Украину «концерт у Кобзона» 20
Генерал Кривонос назвал преимущества ВСУ в случае полномасштабного вторжения РФ 25
ФК «Верес» оштрафовали за интервью футболистов на русском 10
ГБР завело два уголовных дела на Гогилашвили 19
ГПСУ получит $20 млн от США на усиление границы 8
«Слуга» Ковалев купил «4 канал» 12
Представитель омбудсмена поехал в СИЗО на Полтавщине, где погиб заключенный 13
Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь 24
На военный учет женщины смогут стать онлайн 74
Пятерых чиновников подозревают в хищении 12 млн на ремонте «Бориспольского экспресса» 14
Руководителю Ивано-Франковской таможни сообщили о подозрении 12
У Зеленского пришли требовать реальной борьбы с олигархами и отказа от сотрудничества с МВФ 47
Боевик «ЛНР» под наркотиками пришел на украинские позиции 17
В Украине из-за непогоды задерживаются поезда 16
«Не тема для пиара»: в Минобороны раскритиковали Кличко за создание штаба теробороны 18
Денисова обратилась в МККК и ОБСЕ из-за удерживаемого в Макеевке пленного Ставцева 12
В Украине – 2248 новых случаев COVID-19 за сутки 15
Украинцы купили уже более 100 тысяч билетов на поезда за «ковидную тысячу» 9

У пленного военнослужащего Игоря Мирончука после перенесенных издевательств в Макеевской исправительной колонии № 32 на временно оккупированной территории Донецкой области развилась психическая нестабильность, сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Игорь пошел защищать Родину в марте 2014 года. Проходил военную службу по контракту в должности главного сержанта в отдельной горной штурмовой бригаде. Участвовал в боях за Луганский аэропорт и Дебальцево. Во время боевых действий Игорь получил два ранения и контузию. Награжден орденом «За мужество третьей степени», медалями «20 лет добросовестной службы» и «Защитник отечества», - написала она.

В плен на временно оккупированной территории в Донецкой области попал 9 февраля 2019 года и был приговорен к 12 годам лишения свободы за якобы «шпионаж и участие в террористической организации» с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

«Состояние здоровья Мирончука очень тяжелое: он истощен, сильно похудел, после контузии психическое состояние нестабильно, в стрессовых ситуациях у него случаются нервные срывы», - сообщила омбудсмен.

Администрация колонии вместо оказания медицинской помощи бросила мужчину на месяц в карцер. Пребывание в таких условиях может вызвать рецидив.

О депрессивном состоянии Игоря родные узнали от Богдана Пантюшенко и Андрея Женчуса, которые находились с Игорем в плену и были освобождены 29 декабря 2019 года.

Международный Комитет Красного Креста и другие гуманитарные организации принципиально не допускаются на оккупированных территориях к политзаключенным.

«Такие действия в отношении Игоря Мирончука являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года», - подчеркнула Денисова.

Она обратилась к руководству МККК в Украине срочно посетить Игоря Мирончука, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
5517 грн.
12
Теги