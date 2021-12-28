Современный человек много знает, но не всегда это помогает ему всё правильно понимать.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Нередко приходится слышать признания людей в том, что знания, полученные ими после чтения и святоотеческой, и философской, и художественной литературы не делают их мудрее. То есть не приближают к пониманию происходящих процессов в жизни. А происходит это оттого, что знания и понимание – это разные вещи. К тому же зачастую человек, получаемую информацию, принимает за сами знания», - сказал митрополит Лука.

Владыка отметил, что апостол Павел учит прежде всего хранить преданное, то есть то, что получили – нашу веру.

«Без веры любые знания будут лишены всякого смысла, потому что будут лишены своего главного предназначения – практического применения. Кому нужны знания, если человек сам не знает, как ими распорядиться? Без веры все знания превращаются в «негодные пустословия и прекословия». Человек может старательно изучать философию, социологию, другие науки, но без веры, он так и не поймет, каким богатством он владеет», - пояснил иерарх УПЦ.

Знания это не только сила, но и богатство, которым нужно правильно распоряжаться, подчеркнул архиерей.

«На знаниях нужно строить своё будущее. Но не только то будущее, которое ограничивается нашим земным существованием. Знание – то доброе основание, то богатство, которое поможет достичь жизни вечной. Только Слово Божье учит сегодня мудрости. Человек, который пытается как можно больше узнать, но при этом лишен веры и каких-либо моральных правил, не способен позаботиться ни о своём благе, ни о благе своих близких», - считает митрополит.

В завершении владыка пожелал хранить веру и беречь её от тех, кто под видом новых, прогрессивных и передовых знаний пытается её отобрать.

«Когда человек не имеет веры, но имеет знания – он всегда ведёт других к себе, а не к Богу. Только Бог, если это будет Ему угодно, может превратить любые, полученные человеком знания, в понимание», - заключил митрополит Лука.