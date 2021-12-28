Верховный суд России удовлетворил требование Генпрокуратуры о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал» (признано в России НКО-иностранным агентом), передает Интерфакс.

«Суд решил: исковое заявление генерального прокурора РФ удовлетворить, ликвидировать Международную общественную организацию «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» и ее региональные отделения и иные структурные организации», - огласила решение судья Алла Назарова.

Председатель правления «Мемориала» Ян Рачинский заявил, что организация подаст апелляцию на это решение.

«Сначала мы будем это обжаловать в отечественных судах. Надеюсь, что в конечном счете решение будет в нашу пользу, - сказал он. - Если понадобится, то обратимся в ЕСПЧ, но это уже отдаленная перспектива. Сначала это апелляция, кассация, обращение в Конституционный суд тоже вполне возможно».

Рачинский добавил, что полностью прекратить деятельность «Мемориала» невозможно, поскольку у организации есть структуры, не являющиеся юридическими лицами и не признанные иноагентами, остановить их работу не в силах прокуратуры. По его словам, до рассмотрения апелляции на решение суда никаких изменений в работе организации не произойдет.

Решение Верховного суда встретили криками «позор» люди, которые пришли во вторник к зданию суда поддержать «Мемориал». Сейчас там не меньше ста человек, рядом дежурят полицейские. Как сообщили агентству очевидцы, в течение дня несколько человек были задержаны за попытки развернуть плакаты.

На прениях сторон 28 декабря представители Генпрокуратуры отмечали, что «Мемориал» работает с нарушениями законов, игнорирует требования закона об иноагентах маркировать свои материалы, подчеркивает свой особенный международный статус. Представитель обвинения Алексей Жафяров даже заявил, что «Мемориал» спекулирует на теме репрессий и создает лживый образ СССР как террористического государства, искажает историю Великой Отечественной войны и реабилитирует нацистских преступников.

Требование о ликвидации организации поддержали в суде представители Минюста и Роскомнадзора.

Генпрокуратура и прокуратура Москвы в ноябре попросили Верховный суд России и Мосгорсуд ликвидировать международный «Мемориал» и правозащитный центр «Мемориал» (также признан в России иноагентом). Они указывали, что организации грубо нарушали российские законы и Конституцию, игнорировали требования закона маркировать свои материалы, скрывая статус иноагентов. В их материалах прокуроры усмотрели признаки одобрения экстремизма м терроризма.

«Мемориал» претензии Генпрокуратуры не признает и не видит законных оснований для ликвидации организаций.