Суд в российском городе Петрозаводск объявил третий вердикт по делу карельского историка, исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева.

Суд признал его вину в изготовлении порнографии и хранении оружия и добавил два года к уже вступившему в силу 13-летнему сроку по обвинению в насильственных действиях сексуального характера, сообщает ВВС Украина.

В результате 66-летний историк приговорен к 15 годам колонии строгого режима.

Историк с самого начала отрицал вину по всем обвинениям. Сторонники Дмитриева, которые собираются перед каждым заседанием суда в Петрозаводске последние пять лет, уверены, что реальная причина для преследований историка - его правозащитная деятельность и высказывания, которые в последние годы становились все более неудобными для власти.

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев заявил, что будет оспаривать приговор.

Дело Дмитриева длится уже пять лет, и все это время (за исключением двух с половиной месяцев) 66-летний исследователь сталинских репрессий провел в СИЗО.

Суд по обвинениям в изготовлении порнографии и хранении огнестрельного оружия в апреле 2018 года закончился оправданием Дмитриева по первому обвинению и незначительным наказанием по второму.

В июне 2018-го Дмитриева арестовали снова, и в суд пошло дело и о порнографии, и о насильственных действиях сексуального характера, и о хранении оружия (на самом деле – части старого ружья).

После двух лет слушаний в июле 2020-го суд постановил, что в эпизоде ​​с насильственными действиями Дмитриев виноват. Но тогда судья назначил наказание «ниже самого низкого» порога, приговорив подсудимого к трем с половиной годам тюрьмы вместо 15, которые просило обвинение.

Сторонники историка считали это фактическим оправданием, поскольку на базе отсиженного под арестом он мог выйти на свободу уже в ноябре прошлого года.

В Верховном суде Карелии этот вердикт обжаловали и защита, и обвинение. В сентябре 2020-го суд поддержал требования прокуратуры, приняв, что применять статью УПК, позволяющую давать наказание ниже определенной статьи, не стоит, и увеличил тюремный срок до 13 лет.

Дело по так и недоказанным обвинениям в изготовлении порнографии пошло на новое рассмотрение, которое завершилось сегодня.

Как и предыдущие два процесса, третий был закрыт от публики и журналистов, поскольку предмет рассмотрения – отношения Дмитриева с названной дочерью, которой еще не исполнилось 18 лет.

В декабре 2016 г. в результате обыска в квартире историка на основании анонимного заявления на его компьютере обнаружили фотографии девочки в обнаженном виде. Снимков было около 200.

Дмитриев называл их частью своеобразного «дневника здоровья» ребенка на случай любых претензий относительно того, что за девочкой, у которой были проблемы с развитием, не ухаживают должным образом. Столь необычный способ контроля состояния ребенка он объяснил привычкой к фотодокументации, сложившейся за годы поисковых работ.

К следственному делу приобщили всего девять изображений, которые обвинители называли порнографией. На нескольких снимках девочка была в обнаженном виде, сидя в кресле, на других сфотографировали промежность ребенка.

На судебных слушаниях Дмитриев объяснил появление этих фото жалобами ребенка на боль в паху и сказал, что он документировал отсутствие видимых травм после жалоб девочки.

Обвинение построило дело на выводе привлеченных экспертов, назвавших эти фотографии порнографическими. Защита отмечала, что избранные следователями эксперты не имели специальных знаний, и ходатайствовали о проведении новой экспертизы по этому поводу, не признавая фотографии непристойными.