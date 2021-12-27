В Москве погиб публицист Егор Просвирнин, сообщил его знакомый, общественный деятель Роман Юнеман.

«Умер Егор Просвирнин. Я в шоке. Огромные соболезнования Марине и всей его семье», - написал Юнеман в своем фейсбуке.

Публицист Максим Кононенко в своем фейсбуке уточнил, что Просвирнин голым выпал из окна пятого этажа здания на Тверском бульваре.

Адвокат Матвей Цзен, ранее представлявший интересы Просвирнина, подтвердил эту информацию, пишет Интерфакс.

По его словам, полиция в ближайшее время проведет проверку обстоятельств смерти Просвирнина, по результатам которой будет установлено, имело ли место убийство или нет.

«Учитывая, что его смерть нельзя назвать естественной, конечно же правоохранительные органы проведут проверку. Я в настоящее время не исключаю никаких версий. Однако о каких-либо серьезных угрозах в адрес Егора, мне неизвестно», - сказал он.

Просвирнину было 35 лет.

Широкой публике Просвирнин был известен как главный редактор националистического издания «Спутник и Погром». Сайт был заблокирован в РФ в 2017 году по требованию Генпрокуратуры как экстремистский ресурс.

В январе 2016 года публицист, вместе с писателем Эдуардом Лимоновым, бывшим полевым командиром донбасских сепаратистов Игорем Стрелковым (Гиркиным) и другими известными националистами создали организацию «Комитет 25 января».

Просвирнин считал частью построения русского национального государства возвращение «Новороссии», «Малороссии», Беларуси и Южной Сибири. Он называл Украину искусственно созданным большевиками государственным образованием.