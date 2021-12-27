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Россия, Китай и Иран являются наиболее враждебными Великобритании государствами, заявил газете The Telegraph государственный министр по вопросам безопасности Дэмиан Хиндс.

В ответ на просьбу корреспондента назвать наиболее враждебные Великобритании государства мира министр «выбрал три страны: Китай, Россию и Иран», передает Интерфакс.

«Три страны, которые я назвал, физически располагают человеческими ресурсами, широко присутствуют в киберпространстве и могут масштабно развертываться», - пояснил Хиндс.

Министр отметил: «Они могут проводить и проводят информационные операции и участвуют в них множеством различных способов. Я думаю, что трудно представить полный список, потому что существует так много потенциальных способов».

Эти угрозы, переведенные на язык непрофессионалов, дают вам представление о масштабах: шпионы на местах, кибератаки, военные в режиме готовности, кампании дезинформации, добавил он. По словам автора публикации «это совпадает с тем», что ранее в интервью Би-би-си, заявил шеф МИ-6 Ричард Мур.

Четвертым враждебным государством Хиндс назвал Северную Корею.

Министр предупредил также, что меры локдауна несут в себе угрозу активизации террористической деятельности в стране. Он отметил, что вынужденное пребывание дома у компьютеров вне общества ведет к тому, что это используют вербовщики экстремистских организаций.

Исламские террористы остаются мощной угрозой, а в стране «есть довольно много людей, которых вы могли бы охарактеризовать как людей со смешанным, неясным или нестабильным мышлением», считает министр.

«Иногда они сами рассматривают возможность заигрывания с разными идеологиями, разными группами... очень, очень разными типами идеологии», заявил Хиндс.

Газета отмечает, что ранее спецслужбы предупреждали, что экстремисты стремятся использовать ограничения, связанные с пандемией, и которые заставили людей проводить все больше времени в интернете, для активизации усилий по распространению пропаганды и вербовке с помощью виртуальных платформ.
ForUm

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