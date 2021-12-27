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Одесские таможенники в Международном аэропорту «Одесса» совместно с пограничниками и УСБУ в Одесской области предотвратили попытку ввоза с нарушением таможенных правил 204 мобильных девайсов торговой марки «Apple».

Нарушителем стал 40-летний одессит, возвращавшийся из ОАЭ, сообщила пресс-служба Одесской таможни.

Письменную декларацию он не заполнял и за консультацией к таможенникам не обращался. Вместо этого, имея четыре чемодана, выбрал для прохождения таможенного контроля упрощенную систему «зеленый коридор», предусматривающую отсутствие каких-либо товаров, перемещение которых запрещено или требует декларирования и уплаты таможенных платежей.

В отношении нарушителя составили протокол по ст. 471 (нарушение порядка прохождения таможенного контроля) и ст. 472 (недекларирование товаров) Таможенного кодекса.

Смартфоны рыночной стоимостью более 7 млн ​​грн изъяты. Материалы дела будут направлены в суд.
ForUm

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