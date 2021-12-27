Одесские таможенники в Международном аэропорту «Одесса» совместно с пограничниками и УСБУ в Одесской области предотвратили попытку ввоза с нарушением таможенных правил 204 мобильных девайсов торговой марки «Apple».
Нарушителем стал 40-летний одессит, возвращавшийся из ОАЭ, сообщила пресс-служба Одесской таможни.
Письменную декларацию он не заполнял и за консультацией к таможенникам не обращался. Вместо этого, имея четыре чемодана, выбрал для прохождения таможенного контроля упрощенную систему «зеленый коридор», предусматривающую отсутствие каких-либо товаров, перемещение которых запрещено или требует декларирования и уплаты таможенных платежей.
В отношении нарушителя составили протокол по ст. 471 (нарушение порядка прохождения таможенного контроля) и ст. 472 (недекларирование товаров) Таможенного кодекса.
Смартфоны рыночной стоимостью более 7 млн грн изъяты. Материалы дела будут направлены в суд.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время