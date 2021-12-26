"Газпром" снова отказался бронировать мощности газопровода "Ямал - Европа" на 26 декабря. Обычно по этому газопроводу российский газ доставляется в Западную Европу, но уже шестой день подряд идет по реверсу в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Данные показали, что потоки в точке измерения на немецко-польской границе шли на восток в Польшу с часовым объемом около 1,2 млн кВтч-ч в воскресенье и, как ожидается, останутся на этом уровне в течение дня.

На этой неделе Россия заявила, что изменение направления потока газа не было политическим шагом, хотя оно совпадает с ростом напряженности между Москвой и Западом из-за Украины и подняло цены на газ до рекордных высот.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что Германия перепродает российский газ Польше и Украине вместо того, чтобы облегчить перегретый рынок, возложив вину за разворот и взлет цен на немецких импортеров газа.

Данные словацкого оператора трубопроводов Eustream показали, что заявленные мощности для воскресных потоков российского газа из Украины в Словакию через пограничный пункт Вельке-Капушаны составили 739 826 МВт-ч, что немного ниже, чем в субботу 747 031 МВт-ч и ниже уровней последних недель.

Центр стратегических коммуникаций опроверг заявление президента РФ Владимира Путина о поставках в Украину дешевого газа из Германии. Там отметили, что такой транзит возможен только при определенных условиях, которые на данный момент отсутствуют.