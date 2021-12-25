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Сегодня на 58-м году жизни после продолжительной болезни умер настоятель столичного храма иконы Божией Матери «Знамение» УПЦ протоиерей Александр Акулов.

Фото: foma.in.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, почти 20 лет отец Александр являлся генеральным директором Международного фестиваля православного кино «Покров».

Протоиерей Александр Акулов родился 8 июля 1964 года. Окончил Суворовское, затем высшее военно-техническое училище. 

В 2001 году основал агентство социальных проектов «Покров» при Свято-Троицком Ионинском монастыре Киева.

В 2002 году впервые состоялся организованный агентством международный фестиваль православного кино «Покров». 

Протоиерей Александр является автором нескольких радио- и телепередач, в том числе телевизионных циклов «Духовная трапеза» и «Верую», документальных сериалов «Паломник» и «Второй Иерусалим».

Священник является автором ряда книг, в том числе книг об Афоне. В декабре 2021 года была издана третья книга афонского цикла – о старце Иеремии, игумене Свято-Пантелеймоновского монастыря.
ForUm

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